Torta holandesa para arrasar na sobremesa!

1 - No liquidificador, bata o biscoito com a manteiga até formar uma massa uniforme. Forre uma forma de aro removível média.

2 - Nas laterais, vá colocando as bolachas com cobertura, com a parte coberta com chocolate voltada para fora. Leve à geladeira.

3 - Em uma panela, misture o leite condensado e as gemas em fogo baixo por 5 minutos ou até que a mistura tenha um pouco de consistência. Desligue e deixe esfriar.

4 - Em um recipiente, junte a gelatina à água e deixe dissolver. Despeje no creme já frio e incorpore.

5 - Em uma panela, misture o açúcar com as claras e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar, por cerca de 3 minutos. Tire a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, mexendo para não cozinhar.

6 - Leve essa mistura para a batedeira e bata até que dobre de tamanho, enquanto acrescenta delicadamente o creme de leite.

7 - Misture ao outro creme reservado e distribua sobre a base da torta.

8 - Para a cobertura, derreta o chocolate em banho-maria e misture bem com a manteiga e a água. Deixe esfriar um pouco e coloque sobre a torta.

9 - Leve à geladeira por 2 horas, desenforme e sirva!



