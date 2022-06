Torta holandesa Romeu e Julieta superfácil!

1 - Corte 1 ½ pacotes de biscoito bem pequeno. Junte a manteiga derretida em uma tigela e misture. Reserve.

2 - Em uma forma redonda média, coberta com papel manteiga no fundo, distribua as goiabinhas inteiras por toda a lateral.

3 - Espalhe a farofa no fundo e aperte bem. Reserve.

4 - Bata o cream cheese com o açúcar por 5 minutos na batedeira. Adicione o queijo ralado e a gelatina hidratada e mexa.

5 - Adicione o creme de leite fresco batido e incorpore delicadamente.

6 - Despeje o creme na forma, espalhando com cuidado.

7 - Leve à geladeira por três horas ou até que esteja bem firme.

8 - Em uma panela pequena, junte a goiabada e a água. Leve ao fogo até dissolver e engrossar. Deixe esfriar.

9 - Finalize com a calda de goiabada e sirva.

