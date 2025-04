Tortilha com 4 recheios de salada, milho, frango e muçarela

1 - Em uma tigela pequena, misture o frango, uma pitada do Aji-sal, a polpa de tomate e a salsa.

2 - Faça um corte no pão do centro até a borda inferior. Imagine a divisão dele em 4 triângulos e, em sentido anti-horário, começando pela lateral direta do corte, disponha a alface, a cenoura, o azeite e o Aji-sal restante.

3 - No triângulo superior, o milho. À esquerda dele, a muçarela, e, no restante, o recheio de frango.

4 - Comece dobrando o triângulo recheado primeiro sobre o segundo triângulo. E continue até dar a volta completa, fazendo o formato de um crepe.

5 - Transfira para uma frigideira pequena e leve ao fogo baixo por 5 minutos, virando na metade do tempo, ou até aquecer o frango e derreter a muçarela. Retire e sirva.

Dica

Se quiser, substitua o pão por crepioca. Misture 1 ovo e 3 colheres (sopa) de goma pronta para tapioca. Aqueça uma frigideira média, untada, em fogo médio e espalhe a mistura. Deixe por 4 minutos, virando na metade do tempo.

