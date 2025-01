Wrap caseiro com farinha integral: saiba como fazer

1 - Misture a farinha, a água, o azeite e o sal até obter uma massa bem homogênea.

2 - Divida-a em 4 partes iguais e faça uma bola com cada uma.

3 - Utilize uma frigideira com 15cm de diâmetro no fundo - se tiver uma maior, divida a massa em 3 partes.

Modelagem

Escolher entre duas técnicas para abrir a massa:

1ª - Coloque uma bola de massa na frigideira antiaderente ainda fria e comece a apertar com a ponta dos dedos até preencher o fundo completamente. Faça isso com todas as partes da massa.

2ª - Use um rolo para abrir a massa. Leve a frigideira ao fogo baixo e coloque uma massa de cada vez.

4 - Deixe a massa na frigideira até assar a parte de baixo - o que ocorre em até 4 a 5 minutos ou vá olhando até a parte de baixo começar a dourar.

5 - Vire com uma espátula e espere dourar o outro lado.

Montagem

6 - Com o pãozinho ainda quente, escolha o recheio que preferir e enrole como um rocambole. Em volta, coloque uma folha de papel-manteiga para decorar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Wrap de frango é uma ótima opção de lanche!

Wrap de frango com molho de amendoim

Wrap de feijão fradinho e carne seca é prático e saboroso!

Wraps garantem lanches gostosos e levinhos; veja receitas