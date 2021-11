Tortilhas caseiras sem glúten com apenas quatro ingredientes

1. Numa vasilha, misture o fubá, o sal, o óleo e a água. Com as mãos, amasse até obter uma mistura lisa e macia. Se necessário, adicione colheradas de água para chegar ao ponto.

2. Modele a massa pronta no formato de um cilindro grosso e divida em 12-14 porções. Cada uma delas será uma tortilha. Cubra tudo com um papel-toalha umedecido com água para não ressecar.

3. Sobre um pedaço de plástico-filme ou de uma sacola plástica, coloque uma porção da massa. Cubra com outro pedaço de plástico e, com o rolo, abra um disco. Acerte as bordas e, na sequência, já leve para uma frigideira aquecida em fogo médio. Doure dos dois lados – isso demora uns 2 minutinhos. Enquanto isso, já aproveite para abrir mais uma porção de massa.

5. Coloque as tortilhas fritas num prato e cubra para que não esfriem. Sirva com o recheio da sua preferência.