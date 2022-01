Tortinha de granola e limão com frutas é deliciosamente saudável

1 - Leve a granola ao processador ou liquidificador e bata ligeiramente até ficar uma farofa grossa e misture com a manteiga e o amido. Vá amassando e se necessário, coloque de 1 a 2 colheres (sopa) de água para ficar uma massa firme.

2 - Coloque a mistura em forminhas individuais de torta de fundo removível (7cm de diâmetro), pressionando bem, e asse em forno médio (180℃) até firmar por cerca de 15 minutos. Retire e espere esfriar.

3 - Tire cuidadosamente das forminhas. Coloque em um prato de servir.

4 - Dissolva a gelatina em água fria e leve ao fogo em uma panela pequena em banho-maria até dissolver bem. Bata no liquidificador com o cream cheese, o açúcar, o sumo de limão e a essência de baunilha.

5 - Coloque nas tortinhas e enfeite com as frutas e a hortelã





Dica

A granola é uma mistura de grãos e cereais ricos em fibras que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e ainda dão saciedade. Esta massa de tortinha é interessante por contrastar a crocância com o creme de limão e as frutas. A mistura de cream cheese, sumo de limão e essência de baunilha é deliciosa. Parece uma cheesecake! Se quiser, você pode variar as frutas!

Calorias: 260 a unidade