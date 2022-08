Trança de tomate seco e manjericão

1 - Em uma tigela, misture a farinha e o fermento. Junte o açúcar, o leite e a manteiga.

2 - Em batedeira com gancho de pão ou à mão, sove a massa por cinco a 10 minutos, ou até ficar bem lisa e elástica. Adicione o sal. Unte uma tigela com óleo e deixe a massa para descansar. Cubra com filme plástico ou toalha úmida limpa e deixe crescer por 1 hora e meia ou até dobrar de tamanho.

3 - Em uma superfície enfarinhada, divida a massa em duas. Abra em um retângulo, com uns 5mm de espessura. Distribua metade dos tomates, do queijo e do manjericão. Enrole como se fosse um rocambole. Corte-a no sentido comprimento, deixando ainda presa em uma das pontas e trance as duas tiras de massa. Coloque em uma assadeira.

4 - Repita com a outra metade da massa. Pincele azeite nas duas tranças e deixe descansar por mais 30 minutos.

5 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 200C por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

6 - Sirva quente ou em temperatura ambiente. Para decorar, pode salpicar parmesão ralado e um pouco de tomate seco por cima antes de colocar para assar.

