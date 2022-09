Tutu de feijão branco com bacon e cebola crispy

1 - Leve o feijão já cozido com uma concha do caldo do cozimento ao processador ou mixer até obter uma pasta. Tempere a gosto.

2 - Em uma panela, doure o bacon e junte a pasta de feijão. Vá colocando a farinha aos poucos até ter uma mistura cremosa.

Cebola crispy

3 - Seque as cebolas fatiadas. Coloque em uma frigideira média com óleo quente em imersão e doure. Escorra e sirva com o tutu.

