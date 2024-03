Waffle de banana e aveia é uma receita fácil e rápida de fazer

1 - Coloque o leite e o vinagre de maçã em uma tigela e deixe por 5 minutos.

2 - Bata bem no liquidificador com o ovo, o mel, a banana, a aveia e a farinha de trigo.

3 - Junte o fermento em pó e bata rapidamente.

4 - Aqueça uma máquina de waffles e pincele com um pouco do azeite de oliva. Coloque cerca de 3 colheres (sopa) de massa em cada espaço, tampe e aguarde cerca de 3 minutos. Abra e veja se está firme e dourado. Retire e vá colocando em um prato. Faça o restante da massa, sempre pincelando a máquina com o azeite. Sirva com mel ou geleia.

Dica

Fica muito bom com uma calda de frutas vermelhas. Para fazer, coloque em uma panela 2 xícaras (chá) de frutas vermelhas, 4 colheres (sopa) de açúcar, ¼ xícara (chá) de creme balsâmico com framboesa e leve ao fogo até ferver e engrossar um pouco. Retire, espere esfriar e sirva com os waffles.

Calorias: 130 cada unidade

