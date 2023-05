Wrap saudável com legumes e folhas bem fácil

1 - Em uma tigela, coloque uma porção generosa de mostarda, ketchup e maionese e misture bem para homogeneizar.

2 - Com a massa do wrap aberta, faça um corte do centro para a borda da massa e espalhe o molho por toda a massa.

3 - Em ¼ da massa, acomode a alface e a rúcula. Na parte ao lado, as fatias de palmito. Na terceira parte, vão os grãos da seleta e milho e, na última parte da massa, as fatias de queijo.

4 - Dobre cada parte sobre a outra até formar um triângulo. Leve para uma chapa quente para tostar os dois lados e sirva.

