Manutenção na rede de alta tensão afeta abastecimento de água em Lerrovile

A Sanepar informa que na quinta-feira (9) está programada uma parada no fornecimento de energia elétrica no Distrito Lerrovile, em Londrina, que vai afetar o abastecimento de água em toda a localidade. A parada na energia será das 9h15 às 14h15, e a normalização do abastecimento está prevista para as 17h.







A população precisa colaborar evitando desperdícios. Em situações como esta, a água tratada deve ser utilizada para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.