Nova etapa das obras do viaduto da PUC provoca mais alterações no trânsito

As obras de construção do viaduto da PUC, em Londrina, iniciam nova fase nesta terça-feira (23). Como parte desse processo, mais um acesso será temporariamente interditado e o fluxo proveniente da Rua das Indústrias não terá mais acesso direto à rodovia, no Km 155 da BR 369.





Para minimizar impactos e garantir a fluidez do tráfego, os condutores devem buscar rotas alternativas. Uma opção é seguir pela Avenida Cruzeiro do Sul, continuando pela Avenida Luigi Amorese, com acesso à Rua Ruy Virmond Carnascialli até a BR 369.





Aos que possuem acesso a aplicativos de mobilidade, recomenda-se a utilização destas ferramentas para encontrar a melhor rota de acordo com o destino desejado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) estará monitorando a região para garantir a segurança e auxiliar os motoristas durante essa modificação temporária.