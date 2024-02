Posto de combustíveis desativado vira mocó na região central de Londrina

É numa das principais esquinas do centro de Londrina que está o novo mocó da cidade. Desativada há cerca de um ano, a estrutura onde funcionava um posto de combustíveis no cruzamento da avenida Celso Garcia Cid com a Jorge Casoni se transformou em abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. No local é possível ver muito lixo acumulado, roupas e cobertores pendurados, além de colchões espalhados pelo pátio e onde ficava um deck.



Comerciantes da região afirmaram que o lugar abandonado passou a ser ocupado de forma intensa há aproximadamente cinco meses. “As pessoas têm medo de passar em frente a este posto. Durante o dia eles dormem, outros ficam abordando as pessoas para pedir dinheiro, sobem em grupo, constrangem pedestres e motoristas. Até nos comércios atrapalha, tem gente que fica com receio de entrar nas empresas”, comentou um homem que trabalha nas proximidades.



Os relatos ainda são de consumo de drogas durante o dia e a noite. “A questão de a pessoa estar em situação de rua não é um problema. É triste, mas a pessoa tem direito de ficar vagando. O problema é o que está por trás disso e quem explora o estado de dependência, que é a criminalidade, o tráfico. É comum ver pessoa com tornozeleira eletrônica entrando e saindo daí. Além disso, tem traficante que vem a luz do dia vender drogas para eles. Isso aumenta a insegurança nessa região”, elencou um empresário, que também preferiu não ser identificado.





