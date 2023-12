Santuário encerra a Novena de Natal com apresentações musicais natalinas

O encerramento da Novena de Natal no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, tem grande estilo com as apresentações musicais do Entrelaços Duo, na sexta-feira (22), e do grupo de folia de reis, Mensageiros da Paz, no sábado (23), ambas gratuitas e abertas ao público. Além disso, o Santuário está preparado para receber os fieis nas missas de fim de ano: 24/12, 9h e 20h; 25/12, apenas às 10h. Os horários se repetem no Ano Novo: dia 31/12, 9h, 16h e 18h39. E no dia 1º de janeiro, apenas às 10h.



“Vamos encerrar este ano coroado com diversas atividades litúrgicas, religiosas, culturais e musicais. Um ano de trabalho intenso no Santuário, que se firma cada vez mais como uma referência local e estadual”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. A próxima apresentação musical será no enceramento da novena, na sexta-feira (22), às 20h. O Entrelaços Duo, formado pelo casal Ellen Giroti (vocal) e Thiago Machado Garcia (vocal e violão), traz ao público clássicos de Natal nacionais e internacionais, como Jingle Bell Rock, Happy Xmas e Bate O Sino.



Para encerrar a programação cultural natalina, no sábado (23), é a vez do Grupo de Folia de Reis Mensageiros da Paz, referência musical em Londrina, coordenado por Francisco Garbosi. O grupo, que mantém essa tradição na cidade, promete apresentar “A Viagem dos Reis Magos” (cantado), “A Apresentação dos Magos” (declamado) “Profecias” (cantado), “Roupão Virado” (declamado) e “Nascimento de Jesus” (cantado). Na formação, ainda estão Sandra Garbosi de Jesus, André Garbosi de Jesus, Caroline Garbosi Cardoso, Gabrielle Garbosi Cardoso, Claudio Azarias, Aparecido José Soares, Waldemar Eugênio Batista, Salvador Silvério de Campos, Luiz Liberato da Costa, Maria do Carmo Garbosi, Lauro Veiga, Benedito Garboza e Henrique dos Reis Garbosi.