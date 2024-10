Shopping de Londrina terá testes gratuitos para identificação do daltonismo neste sábado

O Shopping Boulevard de Londrina vai oferecer aos visitantes, gratuitamente, o Teste de Ishihara, que permite avaliar a capacidade de diferenciar cores, neste sábado (19), entre às 13h e 17h. A realização será feita por profissionais do Hoftalon (Hospital de Olhos), no Espaço ColorADD, localizado no piso superior do empreendimento.





O ColorADD é um sistema de identificação das cores aprovado pela comunidade científica internacional que utiliza símbolos gráficos para identificar as cores primárias azul, vermelho e amarelo. Quando os símbolos são combinados, cria uma ampla paleta de cores que possibilita uma linguagem universal e inclusiva.





A identificação do daltonismo contribui para a execução mais eficaz de tarefas cotidianas, sejam profissionais, familiares ou relacionadas à mobilidade urbana e à circulação em espaços públicos e comerciais. Essa identificação é especialmente importante em situações em que a diferenciação de cores é fundamental para tomadas de decisão assertivas.





SERVIÇO





Espaço ColorADD

Piso superior Boulevard Shopping

Aplicação Teste de Ishihara: sábado (19) das 13h às 17h

Atendimento gratuito