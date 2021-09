Confira benefícios do convívio de crianças com pets

Muitos tutores até doam ou abandonam os pets quando um bebê está para chegar, mas ter um pet desde criança pode trazer diferentes benefícios para o desenvolvimento humano. Confira alguns:





Autonomia e combate ao sedentarismo





Crianças que crescem com animais têm facilidade para interagir com eles, assim elas seguem os pets fazendo atividade física e oferecendo carinho. Esses hábitos podem ajudar a aperfeiçoar as habilidades motoras, auxiliando no aprendizado infantil para controlar a força para não machucar o animal.





A criança ainda pode engatinhar ou andar atrás do animalzinho, assim o pet ajuda a criança a ficar mais ativa.





Outro hábito importante é o de cuidar e de levar os pets para higiene, estimulando as responsabilidades e ajudando a criança a importância da higiene e de cuidar do outro.





Mais resistência





A resistência a doença pode ser desenvolvida de forma mais intensa, já que o sistema imunológico é constantemente desafiado. Assim, o sistema imune vai adquirindo memórias e tornando a criança imune a determinadas doenças. Sempre ficar atento para não expor a criança a riscos.





Ajuda psicológica





Os animais são usados até em hospitais e em diferentes tratamentos, pois eles melhoram a afetividade e pode diminuir a depressão. Além de que crescer com um pet pode ajudar a criança a desenvolver empatia e sensibilidade. (Com informações da Terra).