Filhotes de onça iniciam nova fase de tratamento no Hospital Veterinário da UniFil

Resgatados no início de novembro em uma propriedade rural de Andirá , os filhotes de onça parda Baruk, Baquera e Banjo entram em nova etapa de tratamento pela equipe do Hospital Veterinário da UniFil. Após mais de 50 dias em cuidados intensivos, agora estão num espaço do viveiro de animais com alimentação diferenciada e medicamentos mais leves.





A perspectiva é de permanecerem no HV da UniFil até meados de abril para completar cinco meses de tratamento. Depois serão encaminhados para local indicado pelo IAT (Instituto Água e Terra). "O acompanhamento é minucioso, exige atenção permanente da equipe do hospital para aceitarem a alimentação, se adaptarem ao ambiente bem diferente do normal e sobreviverem sem a presença da mãe", relata a médica veterinária Daniele Martina, especialista em animais silvestres.



O Hospital Veterinário da UniFil é o único credenciado pelo Governo do Estado no Norte do Paraná como Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre).



Os três filhotes de onça parda foram encontrados por funcionários de uma propriedade rural no momento da colheita da lavoura, no município de Andirá. A mãe desapareceu. Resgatados pela Força Verde, vieram para tratamento no HV da UniFil.