Bode vítima de maus-tratos é resgatado pela Polícia Civil na região de Curitiba

Um bode que passava por maus-tratos em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) foi resgatado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) nesta sexta-feira (18).



Os policiais chegaram ao local após receberem um vídeo que mostrava o animal sendo agredido. Junto com o bode, vítima do ato criminoso, outros três animais estavam no mesmo ambiente, sendo resgatados também.



Caso condenado, o suspeito de agredir o animal poderá responder pelo crime de maus-tratos, com pena de até quatro anos de reclusão.