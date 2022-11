Prefeitura de Maringá incentiva adoção on-line de animais pelo aplicativo Petis

Com mais de 142 feiras de adoção, a gestão municipal de Maringá já garantiu novos lares para 1.403 animais desde 2017.





Para intensificar o trabalho de sensibilização pela adoção responsável, a Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, iniciou uma campanha para incentivar a adoção on-line pelo aplicativo Petis.

Com a ferramenta instalada, qualquer pessoa pode acessar as feiras de adoção e visualizar os animais disponíveis de forma rápida e fácil. Atualmente, 110 pets estão cadastrados para adoção no aplicativo. Os interessados podem solicitar a adoção pela própria ferramenta e o tutor verificará a solicitação.





Caso a adoção seja aprovada, aparecerá uma mensagem na tela inicial e o pet será cadastrado no aplicativo do usuário. Além da adoção, também é possível colocar animais para doação nas feiras on-line.

“Neste momento, precisamos sensibilizar a comunidade para conseguirmos novos lares para nossos pets. Com o aplicativo, facilitamos esse processo de adoção com feirinhas durante todos os dias da semana, 24 horas por dia”, afirma o secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Azevedo.





Ele lembra que o processo é seguro e, assim como na feira presencial, o novo tutor precisa assinar um termo de compromisso para adoção responsável.

“Nosso objetivo é conseguir novos lares, mas que sejam tutores comprometidos e que possam, além de oferecer carinho e amor, cuidado e a assistência necessária”, reforça Marco Antônio Azevedo.

Além das feirinhas on-line pelo Petis, o município segue com as ações presenciais.





Neste sábado (5), a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal vai realizar uma feirinha presencial, das 9h às 14h, no Pet Shop Pantanal, na Av. Mandacaru, 1308.





Voluntários que desejam ajudar nas feirinhas on-line podem realizar cadastro pelo telefone (44) 3901-2257.