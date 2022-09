Quase duas mil crianças e adolescentes são vacinados no último sábado em Londrina

Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram 1.867 doses de vacinas em crianças e adolescentes em ação promovida no último sábado (3), em seis UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Publicidade

Publicidade

Destas, 533 referem-se à VOP (Vacina Oral Poliomielite); 546 a imunizantes disponibilizados na campanha de multivacinação; 375 à vacina contra Covid19; e 413 contra influenza. Neste dia, as equipes da Secretaria de Saúde fizeram a verificação de 1.091 carteirinhas de vacina.

Publicidade

Publicidade

De acordo com dados da pasta, desde o início da campanha,. em 8 de agosto, até agora, 7.045 doses de vacinas foram aplicadas em crianças de um a quatro anos (grupo prioritário da campanha contra poliomielite). Elas representam 25,38% da cobertura vacinal.

Publicidade

As campanhas contra a poliomielite (paralisia infantil) e multivacinação prosseguem até sexta-feira (9). Todas as UBSs participam e estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para receber as doses, é necessário telefonar na UBS mais próxima da residência para agendar dia e horário.

Publicidade

Publicidade

A campanha de vacinação contra poliomielite é voltada para crianças de um a quatro anos de idade. Elas recebem, de forma indiscriminada, a VOP, desde que já tenham completado o esquema inicial com três doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

Publicidade

Publicidade

A Multivacinação objetiva atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.





As vacinas disponíveis na campanha são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Publicidade

Para os adolescentes, estão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B e Meningocócica ACWY (conjugada). As vacinas têm indicação específica para cada idade, assim como para quem não tem o esquema completo, integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e estão registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Publicidade

A vacinação contra Covid-19 também prossegue. Ela é voltada para pessoas a partir de 3 anos. Neste caso, para receber a dose, é necessário agendar data e horário no site da Prefeitura, aqui.





As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo em relação às demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de 3 anos de idade. A quarta dose está sendo aplicada somente para as pessoas a partir de 40 anos e pacientes imunossuprimidos com mais de 18 anos.

“Temos identificado uma baixa procura vacinal, infelizmente, nos nossos 53 postos de saúde e, neste sentido, fizemos esta ação em seis unidades espalhadas em todas as regiões da cidade, para aumentar a nossa cobertura vacinal e proteger, adequadamente, nossas crianças”, ressaltou o secretário da pasta, Felippe Machado.

Ele também enfatizou a importância de os pais ou responsáveis pelas crianças, nesta faixa etária, entenderem o papel vacinação na proteção dos seus filhos. “Infelizmente, essa baixa cobertura vacinal, tem a possibilidade de trazer consequências terríveis, como observamos, há alguns anos, a volta do sarampo. E tudo que não precisamos, após mais de dois anos enfrentando uma pandemia, é correr o risco de ter a reinserção de doenças, como a paralisia infantil, uma doença tão grave”, afirmou.

Clique aqui para consultar a lista completa com os endereços e telefones de contato das UBSs. No ato da vacinação, a criança e o adolescente devem portar um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento, além da carteira de vacina.