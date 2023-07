Após três anos, Apucarana registra uma morte por dengue

Apucarana (Centro-Norte) confirmou na noite de quarta-feira (5) a primeira morte causada por dengue dos últimos três anos. O último óbito em decorrência da doença ocorreu em 2020.





O comunicado foi divulgado na manhã desta quinta-feira pela Autarquia Municipal de Saúde.



A vítima é um funcionário público municipal de 31 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital da Providência com sintomas da doença e um exame laboratorial particular confirmou as causas do óbito.