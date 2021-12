Arapongas completa 30 dias sem mortes por Covid-19

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, na segunda-feira (6), o registro de um novo caso confirmado do novo coronavírus e nenhuma morte pela doença.



O secretário da Saúde, Moacir Paludetto, publicou o boletim em suas redes e comemorou 30 dias sem registros de mortes, reforçando que 76% da população acima de 12 anos está vacinada.

Com as últimas informações divulgadas, são 575 falecimentos por complicações do vírus.







O município registrou ao todo 23.498 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 22.849 curados. Arapongas possui um paciente internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e nenhum na enfermaria.