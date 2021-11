Brasil registra 114 mortes por Covid em 24 h e mais de 4.000 casos

O Brasil registrou 114 mortes por Covid e 4.293 casos da doença, nesta segunda-feira (29). Com isso, o país chegou a 614.428 vidas perdidas e a 22.083.034 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

As médias móveis de mortes e casos estão em estabilidade, ou seja, sem variações, para mais ou menos, acima de 15%. A média de óbitos, pelo segundo dia seguido, foi de 227 vidas perdidas por dia. A de infecções ficou em 9.164 casos diários.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.





Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 16 estados e no Distrito Federal.





O Brasil registrou 681.873 doses de vacinas contra Covid-19, nesta segunda. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 73.459 primeiras doses, 400.264 segundas doses. Além disso, foram registradas 654 doses únicas e 207.496 doses de reforço.

Houve registro negativo de doses únicas no Rio Grande do Sul (-2).





Ao todo, 158.839.084 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –128.614.830 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 133.190.157 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.





Assim, o país já tem 74,46% da população com a 1ª dose e 62,44% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 97,99% e 82,17%.





Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.





A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.