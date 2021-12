Burnout e distúrbios do sono: semelhanças e diferenças

A Síndrome de Burnout, esgotamento emocional causado pelo trabalho desgastante, e alguns distúrbios do sono, como a apneia, tem sintomas parecidos, como noites mal dormidas, cansaço físico e mental em excesso e fadiga. Devido a essas semelhanças, podem surgir algumas confusões no momento de identificar a condição de cada pessoa. Confira alguns apontamentos do psiquiatra Fábio Aurélio Costa, especialista em sono, dor e psiquiatria geriátrica, para compreender os sintomas e diferenciá-los.

Síndrome de Burnout

A síndrome de Burnout tem como principal causa o estresse intenso e prolongado no ambiente de trabalho. Ela se manifesta com algumas alterações físicas e mentais, como instabilidade emocional, irritabilidade, desânimo, alterações no sono, desinteresse e aversão ao trabalho.





Distúrbios do sono





A apneia do sono é um distúrbio do sono com sintomas semelhantes ao burnout, ele está relacionado à piora da qualidade de vida e sono. Podendo, também, estar associada a problemas de saúde, como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Alguns sintomas do distúrbio são ronco, cansaço diurno constante, dificuldade de concentração, dores de cabeça matinais, humor depressivo, falta de energia, esquecimento ou hábito constante de acordar para ir ao banheiro.

No Brasil, até 2019, aproximadamente 49,7% da população tinha apneia do sono. O tratamento comumente indicado é o CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas).





Principal diferença





O ponto de maior observação para diferenciar os dois distúrbios é: a apneia é quando o sono atrapalha o trabalho, enquanto no Burnout, é o trabalho que atrapalha o sono.