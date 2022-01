Dicas para as pessoas com mais de 60 anos manterem uma alimentação equilibrada

Adotar hábitos saudáveis é essencial para ter um bom envelhecimento e manter a qualidade de vida. Para isso, é importante adquirir práticas como manter-se ativo, dormir bem, não fumar, limitar o consumo de álcool e manter uma alimentação equilibrada, fatores que ajudam a prevenir e controlar doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto.

O cuidado com a alimentação é primordial para garantir o bom funcionamento do organismo. Confira algumas dicas da equipe de Marketing-Nutrição da Ajinomoto Brasil para a população com mais de 60 anos manter uma alimentação equilibrada.

Rotina alimentar





A rotina alimentar é essencial para manter o organismo funcionando corretamente. Por isso, é importante realizar as três principais refeições do dia: café da manhã, almoço e jantar, sempre respeitando os horários de fome. Para garantir a ingestão dos nutrientes essenciais, evite substituí-las por lanches.





Caso queira consumir lanches, faça isso no intervalo das refeições principais, como no café da tarde.

Consumo de proteínas





Para manter os músculos fortes e resistentes, é preciso consumir a quantidade adequada de proteínas. Apesar de serem consumidas em maior quantidade nas refeições principais, elas podem estar distribuídas na alimentação do dia todo.





As principais fontes de proteína animal são carnes, peixes, aves, ovos, leites e queijos.





Elas também são encontradas em vegetais, como ervilha, grão-de-bico, lentilha, amendoim e nozes.





Hidratação





A boa hidratação é essencial para a saúde, além de melhorar a aparência da pele e dos cabelos, ela ajuda no funcionamento do intestino. Em todas as idades, o ideal é consumir em média dois litros de água por dia. Sucos, chás e sopas também podem ajudar a hidratar.





Consumo de frutas, verduras e legumes





Frutas, legumes e verduras são ricos em nutrientes, fibras e oxidantes. Portanto, seu consumo diário garante o bom funcionamento do organismo. Quanto mais colorido o prato, maior será a variedade desses alimentos, por isso, aposte em vários tipos de frutas e vegetais para serem consumidos ao longo da semana.





Coloque limites





Açúcar, sal e gordura dão sabor às refeições, mas seu consumo exagerado favorece o aparecimento de doenças. Então, é necessário ficar atento à quantidade de açúcar adicionado no café ou em outras bebidas e alimentos, quantidade de doces consumidos, assim como o teor de sal acrescentado na comida e a medida de óleo utilizada para cozinhar.





Reduzir o consumo aos poucos é uma ótima alternativa para acostumar o paladar e usufruir desses ingredientes na menor quantidade possível.





Cozinhe





Com um bom conhecimento culinário, é possível preparar refeições mais variadas, equilibradas, saborosas e rápidas. Além disso, a atividade estimula os sentidos e pode ser muito prazerosa.





Compartilhe





Qualidade de vida é primordial para uma vida saudável, e manter pessoas queridas próximas é uma maneira muito agradável de alcançar esse objetivo. Sempre que possível, compartilhe a refeição com familiares e amigos, dessa forma, o momento da refeição pode ser muito mais prazeroso.