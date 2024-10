Projeto de Londrina que oferece música como terapia para Alzheimer é selecionado em edital nacional

A música é uma poderosa ferramenta terapêutica que pode engajar diferentes áreas do cérebro, fortalecendo redes neurais envolvidas nos processos motores, emocionais e de memória. Estudos de neuroimagem funcional demonstram que a música pode desencadear respostas emocionais e memórias autobiográficas, mesmo em pessoas com comprometimento cognitivo significativo.





Além disso, a música personalizada pode reduzir a agitação, diminuir a ansiedade e promover uma sensação de prazer e relaxamento. Em Londrina, o MusicalMente, projeto do Instituto Não Me Esqueças (INME), leva a música como terapia a pessoas que vivem com Alzheimer e seus familiares, transformando essa experiência em um momento de conexão e bem-estar, melhorando a qualidade de vida.

O MusicalMente foi um dos 35 projetos aprovados, entre 309 propostas, no Edital Itaú Viver Mais, apoiado pelo Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, que promove a garantia dos direitos da população 60+, em conformidade com o Estatuto da Pessoa Idosa. Essa é a segunda vez consecutiva que o projeto é selecionado. "Estamos muito felizes porque a aprovação garante a continuidade do MusicalMente. Queremos fazer ainda melhor em 2025 e atender mais pessoas", comemora Elaine Mateus, idealizadora do projeto e fundadora do Instituto.





A aprovação no edital anterior permitiu investir na aquisição de instrumentos musicais e na contratação de equipe especializada. As oficinas tiveram início efetivo em julho, e atualmente três turmas estão em atividade, envolvendo aproximadamente 60 pessoas, entre aquelas que vivem com Alzheimer e seus acompanhantes, em sua maioria familiares cuidadores. Podem participar pessoas que vivem com diagnóstico de demência em estágio inicial e intermediário. Os encontros ocorrem duas vezes por semana na sede do Instituto Não Me Esqueças (Rua Paes Leme, 569).

