Síndrome do Tédio também afeta saúde mental no ambiente de trabalho

A Síndrome de Burnout já é bem conhecida e se caracteriza pelo esgotamento emocional, físico e mental causado pela sobrecarga no trabalho. Entretanto, o contrário também existe, com a Síndrome do Tédio, a chamada boreaut.





A palavra é originada do inglês e significa "entendiado" e, como o nome diz, é caracterizada por uma ausência de prazer, interesse e até mesmo reconhecimentos das atividades, o que pode afetar a vida profissional.





Embora ainda não seja reconhecida oficialmente com uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, existe uma alerta nas corporações sobre esse comportamento de apatia, que podem levar a quadros de depressão, conforme analisa a advogada especialista em saúde mental, Adriana Belintani.





“Geralmente a pessoa se sente desmotivada, por não ser requerida para execução de tarefas, e consequentemente, com o passar do tempo, não sente mais prazer em suas atividades laborativas e o trabalho se torna de fato um verdadeiro fardo a ser carregado”, completa.

A advogada ainda alerta que, por não se sentir como parte do negócio ou integrado à empresa, o colaborador acaba se desconectando, o que faz com que a aderência ao trabalho se torne quase nula. Para ela, isso acontece, principalmente, quando há menos demanda para o cumprimento de tarefas ou para a participação.





“A Síndrome de bureout pode ocorrer até mesmo em trabalhadores recém contratados, quando descobrem que as características informadas no momento da contratação não correspondem às atividades propostas a eles diariamente na rotina da empresa”, conta a advogada.







Os sinais mais evidentes que podem identificar o boreaut são ansiedade, insônia, sentimento de não realização, problemas de pele e baixa estima.

Estas são algumas situações comuns à síndrome:





- Ter pouco trabalho e passar muito tempo sem atividades;

- Não ter seu trabalho reconhecido pelas pessoas;

- Realizar atividades monótonas;

- Realizar funções que não se adequam à sua qualificação;

- Receber menos responsabilidades do que poderia;

- Encontrar muitas limitações ao dar uma ideia inovadora;

- Não ver oportunidades de crescimento na empresa;

- Condições precárias de trabalho;

- Clima organizacional ruim;

- Envolver-se em relações de competição e conflitos com colegas.







A advogada conclui que é dever legal da empresa manter um ambiente de trabalho sadio e atento aos problemas mentais e emocionais de seus colaboradores. "Por isso é fundamental investir em alternativas que visam reduzir o tédio dos colaboradores no ambiente de trabalho."