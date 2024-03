Dengue provoca mais quatro mortes na região de Londrina, aponta informe semanal

A 17ª Regional de Saúde, de Londrina, Londrina teve mais quatro mortes provocadas pela dengue, aponta o 26º Informe Epidemiológico da dengue divulgado nesta terça-feira (5) pela Sesa (Secretaria Estadual de Saúde). A publicação semanal também registra o maior número de casos em um boletim do atual período epidemiológico, com 15.361 novos casos, e 14 óbitos. O período sazonal 2023/2024, que teve início em julho do ano passado, soma 73.928 casos confirmados e 37 óbitos.



O documento também registrou 187.594 notificações, 46.122 casos em investigação e 61.130 descartados. Dos 399 municípios, 319 apresentaram casos autóctones, quando a doença é contraída localmente, e 397 tiveram notificações.



As Regionais de Saúde com mais casos confirmados são a 16ª RS de Apucarana (15.541), 10ª Cascavel (8.340), 8ª RS Francisco Beltrão (6.502), 17ª RS de Londrina (6.463) e 15ª RS de Maringá (6.388). Já os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana (10.402), Londrina (5.128), Maringá (3.560), Paranavaí (3.015), Cascavel (2.898), Ivaiporã (2.240), Quedas do Iguaçu (1.875), Dois Vizinhos (1.616), Jandaia do Sul (1.608) e Antonina (1.470).





Saúde: Londrina e região enfrentam baixa procura pela vacina contra a dengue Cerca de dez dias depois dos municípios paranaenses que pertencem à 17ª Regional iniciarem a vacinação contra a dengue, a procura pelas famílias para imunizar os filhos, entre 10 e 11 anos, está baixa



As 14 mortes que constam neste último informe são de pessoas entre 31 e 92 anos, cinco delas sem comorbidades. Do total de registros, dois óbitos ocorreram nos municípios de Ampére e Salto do Lontra (8ª RS); um em Mariluz (12ª RS); um em Paranavaí (14ª RS); um em Sarandi (15ª RS); dois em Apucarana (16ª RS); dois em Terra Roxa e Toledo (20ª RS) e um em Ivaiporã (22ªRS). Na 17ª Regional de Londrina houve quatro óbitos, o maior número deste boletim. Dois deles eram residentes do município de Londrina, um de Cambé e um de Rolândia.



O novo boletim confirmou ainda 11 novos casos de chikungunya, somando 79 confirmações da doença. Do total de casos, 51 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência). Há, ainda, 262 casos em investigação e 719 notificações. Desde o início deste período não houve confirmação de casos de zika vírus. Foram registradas 75 notificações.



