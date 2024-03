Saúde: Londrina e região enfrentam baixa procura pela vacina contra a dengue

Cerca de dez dias depois dos municípios paranaenses que pertencem à 17ª Regional iniciarem a vacinação contra a dengue, a procura pelas famílias para imunizar os filhos, entre 10 e 11 anos, está baixa, o que tem preocupado as secretarias de Saúde. Até segunda-feira (4), Londrina tinha 3.235 crianças vacinadas, sendo que o montante almejado é de 13.204. “Infelizmente sofremos uma corrente antivacina, até mesmo antes da pandemia de Covid-19. Imaginávamos que seria um dificultador em relação à dengue”, observou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.





A pasta tem promovido várias atividades para descentralizar as doses, como abertura de postos aos fins de semana e até mesmo vacinação em shopping. “Nossa maior dificuldade é a questão da conscientização. Que os pais e mães de crianças nessa faixa etária possam entender a importância da vacinação. A vacina protege as crianças em mais de 90% dos casos graves de dengue”, orientou.

Em Cambé, das 2.676 doses recebidas, foram aplicadas apenas 521, ou seja, menos de 20% do total. A prefeitura da cidade destacou que tem disseminado informações por meio das redes sociais, carros de som e panfletos para incentivar a busca pela proteção.





“Fizemos um gibi para colorir sobre a dengue que foi distribuído para os quase 11 mil alunos da rede municipal. A vacinação está sendo realizada diariamente em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde do município), exceto do jardim Ana Rosa”, detalhou o poder público cambeense, que pretende fazer no sábado (9) a intensificação da campanha, com os postos de saúde abrindo das 8h às 14h.

A Prefeitura de Ibiporã também está preparando uma ação para sábado. O Centro de Saúde e os postos do San Rafael e La Fontaine Corrêa da Costa irão funcionar das 8h às 16h para vacinar as crianças. “Além disso temos equipes volantes indo nas casas, fazendo busca ativa, que será intensificada fim de semana. Também está sendo feito contato com as escolas para agendamento de vacinação na entrada e saída”, elencou Vanessa Luquini, diretora de Vigilância em Saúde.





A cidade imunizou 181 meninos e meninas. Ainda estão à disposição aproximadamente 1.150 doses. Todas as nove UBS contam com a Qdenga. “Não temo observado uma recusa, mas a baixa procura. Talvez possa ser receio dos pais pela vacina ter começado agora. Temos orientado sobre importância de vacinar, principalmente com o atual cenário epidemiológico. É uma nova tecnologia para ser usada para minimizar impactos”, refletiu. O município tem 44 casos confirmados de dengue desde julho do ano passado, com a maioria contabilizada em 2024.





