Em Londrina, 1.879 crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a dengue no sábado (24)

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou o balanço do primeiro dia de vacinação contra a dengue no município. Ao todo, 1.879 doses foram aplicadas nesse sábado (24) em ação voltada às crianças e adolescentes de 10 e 11 anos de idade. O mutirão foi das 8h às 17 horas em sete UBS (Unidades Básicas de Saúde), incluindo os distritos de Lerroville e Paiquerê, que vacinaram 62 crianças.





A Unidade que mais recebeu crianças para imunização foi do Guanabara (região centro-sul) com 434 doses, seguida da Vivi Xavier (norte) com 374. O mutirão de vacina ainda contou com a UBS do Alvorada (oeste) com aplicação de 362 doses, Armindo Guazzi (leste) com 308 e Piza (sul) com 339.

