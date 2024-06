Em Londrina, sobram vacinas contra gripe e dengue nos postos de saúde

Em Londrina, ainda sobram milhares de doses de vacina contra dengue e influenza, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. São 50 mil doses contra a gripe em estoque no município em todas as unidades de saúde e estão disponíveis para toda a população.



O secretário, Fellipe Machado, destaca que neste período do ano cresce a circulação de doenças respiratórias, por isso, o alerta é para que a população busque a UBS mais próxima de casa. "Bem baixa, infelizmente não houve adesão. Nós temos, nesse momento, aproximadamente ainda 50 mil doses de vacinas em estoque. A cobertura vacinal de público prioritário gira em torno de 36%, que é muito preocupante. A gente observou e a queda das temperatura que, consequentemente, favorece o aumento da circulação dos vírus respiratórios que hoje é o grande vilão dos pronto atendimentos de internações, seja de crianças ou em adultos".

A vacina da gripe protege crianças de mais de seis meses de idade até idosos e pode ser encontrada em todas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, sem a necessidade de agendamento.





VACINA CONTRA A DENGUE

A preocupação maior da pasta é com a vacina contra dengue, que vence no dia 30 de junho. A pasta tem cerca 3 mil vacinas em estoque, e por enquanto, é destinada ao público alvo de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Para ampliar o público, Londrina precisa do aval do Ministério da Saúde.





A Qdenga é uma vacina desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda e é feita com o vírus da dengue atenuado. Isso significa que o imunizante contém o vírus vivo, mas enfraquecido em laboratório, o que o torna seguro para ser aplicado sem causar a doença. As doses seguem disponíveis em todas unidades básicas de saúde de Londrina, para o público alvo inicial.