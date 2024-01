Entidade médica critica Conselho Federal de Medicina por equiparar crenças pessoais à ciência

Nesta quinta-feira (11), a SBIM (Sociedade Brasileira de Imunizações divulgou um posicionamento em que critica a pesquisa conduzida pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) para saber a opinião dos médicos sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19 em crianças de 6 meses a menos de 5 anos.







No formulário disponível, o CFM alega que está conduzindo a pesquisa "para entender a percepção dos médicos brasileiros" sobre a obrigatoriedade da imunização de crianças, e afirma que a opinião dos profissionais "é fundamental para enriquecer a análise e contribuir para a tomada de decisões futuras".

Para a SBIM, a pesquisa equipara as crenças pessoais dos médicos à ciência, o que pode gerar insegurança na comunidade médica e afastar a população das salas de vacinação.





"A SBIM entende que a pesquisa realizada pelo CFM não trará nenhum benefício à sociedade", afirma instituição científica.

MORTES POR COVID-19





A SBIM lembra que a covid-19 foi responsável por 5.310 casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) e 135 mortes entre crianças menores de 5 anos no Brasil em 2023, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que reúne dados até novembro.

Além disso, desde o início da pandemia, houve 2.103 casos de SIM-P (Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica), considerada uma manifestação tardia da covid-19, com 142 mortes.

Diante disso, a sociedade ressalta que a vacinação contra a covid-19 é uma estratégia comprovadamente eficaz e segura para a prevenção da doença, potencialmente fatal também entre crianças.

