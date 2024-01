Influenciadora digital de Siqueira Campos morre de dengue aos 37 anos

Uma influenciadora digital de Siqueira Campos morreu vítima de dengue na última sexta-feira (26) em um hospital de Jacarezinho, onde estava internada desde o dia anterior. Aline Barone Barbosa tinha 37 anos e frequentemente compartilhava momentos de suas viagens para os Estados Unidos e Europa em suas redes sociais. Na cidade, são registradas pelo menos seis notificações da doença por dia.



Valeriane Guidio Ferreira, secretária de Saúde de Siqueira Campos, explica que a certidão de óbito de Barbosa já consta como morte em decorrência da dengue, mas ela pontua que um outro exame foi colhido pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná) para confirmar o caso. O laudo deve ser divulgado no início da semana que vem.