Londrina libera vacinação contra Covid-19 para crianças de 11 anos sem comorbidades

A partir dessa quarta-feira (19), a Prefeitura de Londrina abriu o agendamento da vacina contra a Covid-19 para todas as crianças com 11 anos completos e sem comorbidades. Ao todo, os pais e responsáveis por 3.500 crianças que fizeram o cadastro prévio já conseguem entrar no site da Prefeitura (clique aqui) para fazer o agendamento. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, durante a coletiva desta quarta-feira (19).

Até terça-feira (18), havia um recorte etário liberando a aplicação da vacina somente para os nascidos até o dia 30 de junho de 2010, o que somava cerca de 1.500 crianças. Assim, na manhã desta quarta-feira (19), houve a liberação da agenda para outras 2.000 crianças.





A estimativa é que, em Londrina, haja cerca de 40 mil com idades entre 5 a 11 anos.

Destas, apenas 16 mil estão cadastradas no site da Prefeitura para receberem o imunizante. Porém, desde segunda-feira (17), quando iniciou a vacinação dos pequenos, apenas 500 crianças receberam a vacina gratuitamente.

Segundo Machado, ao passo que quase a totalidade da população adulta de Londrina está vacinada com duas ou três doses e há um aumento pela procura de vacina, devido às síndromes respiratórias, as crianças acabam ficando mais suscetíveis ao contágio do novo coronavírus. “Completamos um ano, exatamente na data de hoje, de vacinação contra Covid-19 em Londrina, com mais de um milhão de doses aplicadas. É um número que tem que ser comemorado e celebrado, porque o que está fazendo, nesse momento, com que os casos sejam leves e as pessoas não estejam internando é justamente a alta cobertura vacinal. Entretanto, entramos em um grande desafio que é a campanha de vacinação das crianças, que vão ficar cada vez mais suscetíveis à contaminação. Por isso, temos que acelerar a vacinação”, disse.





Onde vacinar – No momento, o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI) é o local exclusivo para a vacinação das crianças. Ele fica na Rua Luís Brugin, 570, esquina com a Avenida Saul Elkind. Nesse espaço, a Prefeitura de Londrina montou uma estrutura especialmente para as crianças, contendo balões coloridos, super-heróis, projeção de desenhos, materiais lúdicos e a presença do Zé Gotinha e de personagens de desenhos infantis famosos. A intenção é tornar o ambiente e o momento o mais humanizado e atrativo possível.





O início da imunização dos pequenos deu-se pelo público prioritário, que são as crianças que apresentam alguma comorbidade elencada no PNI (Plano Nacional de Imunização). Paralelamente, a SMS começou à vacinação das crianças sem comorbidade, seguindo o critério de idade, a começar por aquelas que têm 11 anos e nasceram até 30 de junho de 2010. Agora, todas as crianças com 11 anos podem se vacinar.





A expectativa é que todas as crianças estejam imunizadas para o retorno das aulas presenciais neste ano letivo. Isso depende somente do envio de mais doses da vacina para a cidade.