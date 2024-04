CCI Oeste de Londrina promove tarde de prevenção em saúde nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (26), o CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Oeste irá promover, das 13h30 às 16h30, uma tarde de prevenção em saúde.





A ação vai incluir atividades práticas e orientações sobre manobra de desengasgo, teste de glicemia, aferição de pressão, ausculta pulmonar, oximetria para medir quantidade de oxigênio no sangue e muito mais.

O evento é uma parceria entre o departamento de Enfermagem, Farmácia e Medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina), a IFMSA (Federação Internacional das Associações de Estudantes de Medicina Brasil UEL), o CRF-PR (Conselho Regional de Farmácia Júnior), o Grupo Pulmonare e o projeto de extensão Viva Posithivo, também da UEL.





Para participar da atividade, não é necessário se inscrever, mas o CCI Oeste pede para que os interessados liguem para o telefone (43) 3375-0334 e deixem o seu nome na lista. A unidade fica na Rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes.

Tiffany Siqueira Alves, diretora do Comitê Permanente em saúde Reprodutiva incluindo Aids/HIV (SCORA) da IFMSA Brasil UEL, explicou que o evento se deve ao aumento de casos de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), principalmente HIV e Aids, em idosos.





“Entendemos que esse é um tema ainda tabu, que não é tratado com essa população, que continua tendo saúde sexual, apesar da idade. Na ocasião, teremos a presença dos projetos de extensão Viva Posithivo e Pulmonare, da UEL, além do Conselho Regional de Farmácia Júnior. Também serão promovidas ações de triagem dos idosos, manobra de desengasgo e conversa sobre prevenção de ISTs. Na parte de triagem, faremos ausculta torácica, oximetria, dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. Também estaremos fornecendo preservativos masculinos, femininos, lubrificantes, panfletos e testes rápidos para levarem para casa”, disse.





Conforme a coordenadora do CCI Oeste, Rosely Sonoda, esse vai ser um momento com atividades práticas que as pessoas idosas apreciam e podem aprender.





“Além disso, eles podem tirar dúvidas com os estudantes da área da saúde. Muitas dessas solicitações são atendidas por meio dessas ações, como é o caso das orientações referentes às manobras de desengasgo”, relatou.