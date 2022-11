Londrina registra 873 novos casos e quatro mortes por covid-19 em uma semana

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim semanal da situação da Covid-19 em Londrina nesta sexta-feira (25). De acordo com o informe, 873 novos casos foram confirmados nos últimos sete dias na cidade, totalizando 150.491 registros.





O número de novos casos apresenta um índice de aumento de mais de 100% em relação à última semana, na qual foram registrados 419 novos diagnósticos positivos da doença.

Publicidade

Publicidade





Covid volta a crescer e Anvisa retoma uso obrigatório de máscaras em aeroportos





Ainda segundo o boletim, 641 pacientes foram curados, totalizando 147.281. Nesta semana, a Saúde confirmou quatro óbito em decorrência do coronavírus, três a mais do que no período anterior. São 2.625 mortes até esta sexta no município.



Publicidade

Publicidade





Em seu Instagram, Felippe Machado, Secretário de Saúde de Londrina ressaltou a tendência no aumento do número de casos e reforçou a importância de manter o calendário de vacinação em dia.