Londrina tem doze casos suspeitos de varíola dos macacos

Depois de ter um caso suspeito descartado em julho, existe a possibilidade da varíola dos macacos ter chegado a Londrina. Na tarde desta terça-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina anunciou que investiga 12 casos suspeitos da doença na cidade, também conhecida como monkeypox.

Em entrevista à Tarobá afirmou que os pacientes foram avaliados por diferentes serviços de saúde pública e privada, tiveram exames coletados e enviados ao Lacen (Laboratório Central do Estado). A reportagem da Folha tentou entrar em contato com o Secretário Felippe Machado, mas a assessoria de imprensa, embora tenha confirmado as informações, relatou que mais detalhes seriam repassados em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (10) pela manhã.





Ainda não há informações de como os pacientes foram infectados pelo vírus monkeypox, seja por transmissão local ou por intermédio de viagens internacionais.





A pasta realizou uma reunião com a equipe para reforçar como é feita a classificação dos casos suspeitos, como são as lesões características da varíola do macaco, além da necessidade que os profissionais façam o isolamento do paciente por 21 dias e o monitoramento dos familiares e pessoas próximas.

“O paciente pode apresentar febre, lesões na pele e vermelhidão. Importante saber se ele fez alguma viagem com países com casos confirmados da doença. O período de isolamento ideal é de 21 dias até o desaparecimento das lesões.”, disse Machado à Tarobá.





No boletim semanal da Sesa (Secretaria estadual de Saúde) esses 12 casos ainda não estão relacionados. A assessoria informou que um novo boletim deve sair nesta quarta-feira (10) até o fim do dia.





