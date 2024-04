Unimed Londrina inaugura nova unidade de atendimento pediátrico 24 horas

A Unimed Londrina vai inaugurar, no próximo sábado (20), a partir das 8h30, o Centro de Cuidados Unimed - Pediatria 24h, na Avenida Maringá, 1415. O início do atendimento na nova unidade está previsto para o fim de abril.





Com a estrutura ocupando o piso superior do prédio onde atualmente funciona o serviço de nefrologia, a nova unidade de atendimento pediátrico tem o objetivo de oferecer assistência para os pacientes de até 12 anos de idade, estendendo cuidado integral já realizado pelos cooperados pediatras da Unimed Londrina.

A construção vai contar com seis consultórios, 22 leitos e sala de isolamento. Além de uma equipe altamente qualificada e especializada no atendimento pediátrico, o Centro terá equipamentos para exames de imagens e laboratoriais e estacionamento terceirizado.





O novo prédio vai permitir mais conforto e segurança aos pacientes e familiares, além de viabilizar a geração de novos postos de trabalhos, totalizando assim um quadro de 70 profissionais diretos e indiretos na nova unidade.





Com a instalação do atendimento pediátrico no prédio da Av. Maringá, o Pronto Atendimento, situado na R. Souza Naves, 1333, ficará exclusivo para casos adultos (acima de 12 anos de idade).