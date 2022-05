Londrina tem mais uma morte e 148 casos de coronavírus

O boletim da pandemia em Londrina desta quarta-feira (11) registra 148 novos casos confirmados e um óbito por Covid-19, além de 174 pacientes curados.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O falecimento refere-se a um homem de 86 anos internado em hospital público em 4 de maio, que foi a óbito no dia 8 do mesmo mês. Com isso, Londrina chega a 2.503 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Continua depois da publicidade





O município monitora 626 casos ativos de Covid-19. Deste total, 603 estão em isolamento domiciliar. Outros 23 estão internados, sendo 14 em leitos de enfermarias e outros nove em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).





Dos 132.696 casos confirmados desde o início da pandemia, 129.567 pacientes se curaram.