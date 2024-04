Londrina terá vacinação contra a gripe em cinco postos e na Expo no sábado

Cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão abrir neste sábado (13) para o dia D de vacinação contra a gripe, movimento que vai acontecer em todo o País para incentivar as pessoas a se protegerem. Irão funcionar das 9h às 16h os postos do Vivi Xavier (norte), Guanabara (sul), Santa Rita (oeste), Armindo Guazzi (leste) e Vila Casoni (área central). Não há necessidade de agendamento.





A imunização será direcionada para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, adolescentes em medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e professores do ensino básico e superior, povos indígenas e forças de segurança.

Também no sábado haverá vacina contra gripe no Parque de Exposições Ney Braga (onde é realizada a ExpoLondrina), das 15h às 20h. “O Hospital do Câncer, que tem um estande, nos cedeu um espaço. Vamos aproveitar o grande público e também vacinar contra a gripe, sendo exclusivamente para os grupos prioritários”, explicou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado. “Será apenas para os moradores de Londrina. A vacina é cadastrada no sistema de forma individual e precisamos fazer o registro”, advertiu.