Mais 193 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira (28) o envio de mais 193.300 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As 193.050 doses da Pfizer/BioNTech e as 250 da AstraZeneca/Fiocruz ainda aguardam a divulgação do informe técnico do governo federal, ou seja, ainda têm público-alvo indefinido.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os imunizantes devem chegar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta sexta-feira (29) às 10h20, no voo G3 1115 e às 18h40, no voo G3 1108.

Continua depois da publicidade





Na sequência, serão encaminhados para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as 22 Regionais de Saúde.





De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já são 15.607.716 vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Paraná, sendo 8.546.891primeiras doses e 6.721.035, segundas. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 36.890 DA (doses adicionais) e 304.497 DR.