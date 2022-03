Mais 61 mil vacinas pediátricas chegam ao Paraná nesta quinta

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu, nesta quinta-feira (03), mais 61.100 vacinas pediátricas da Pfizer/BioNTech. As doses chegaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 13h50, no voo LA-3293, e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Os imunizantes foram conferidos e armazenados e serão distribuídos às Regionais de Saúde.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A estimativa do governo federal é que o Paraná tenha 1.075.294 crianças de 5 a 11 anos. De acordo com último levantamento preliminar da Sesa, mais de 53% desse público recebeu a primeira dose.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Serão descentralizadas durante o período da tarde 24.648 vacinas da Pfizer. Desse total, 15.528 são para a primeira dose de adolescentes, 8.640 para segunda dose das pessoas que já iniciaram o esquema vacinal e 480 doses de reforço para a população acima de 12 anos.







“A força-tarefa do Governo do Estado continua garantindo a integridade em receber e distribuir as vacinas para que todas elas cheguem rapidamente às equipes municipais de saúde. A agilidade nesse processo nos posiciona como um dos estados que mais vacinam no Brasil”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.