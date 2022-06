Mais de 252 mil vacinas contra Covid-19 são distribuídas pelo Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) distribui nesta quarta-feira (1º), via terrestre, 252.551 imunizantes contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. A remessa inclui o primeiro lote com dose de reforço (DR) para adolescentes de 12 a 17 anos, com 171,3 mil imunizantes.



Dentre as doses da Pfizer, são 288 vacinas para primeira dose (D1), 50.100 para segunda aplicação (D2), 23.740 pediátricas para D2 e 171.372 para DR. Além disso, o Estado também enviou 376 doses de CoronaVac pediátrica para D2, 3.460 de AstraZeneca para D2 e 3.215 da Janssen para DR.



O controle do envio de doses é realizado junto com os municípios a partir da necessidade e demanda, evitando perda vacinal. “A Sesa mantém contato diário com as Regionais de Saúde e quando há necessidade do envio de doses para Covid, nossas equipes disponibilizam esses imunizantes para os municípios”, explicou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.