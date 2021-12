Média de casos de Covid no Brasil sobe mais de 50%

O Brasil teve um aumento de 53% na média móvel de casos de Covid, que agora é de 6.022 infecções por dia. Nesta quarta-feira (29), foram registrados 117 mortes pela doença e 9.958 casos.

São Paulo não divulgou dados de mortes e casos e afirma que "até o momento, não foi possível fazer extrações dos sistemas federais onde são notificados os casos de Covid-19, impactando na publicação das estatísticas atualizadas. As falhas persistem desde a primeira quinzena de dezembro, inviabilizando o acesso de gestores, imprensa e população às estatísticas".

Com isso, o país chegou a 618.870 óbitos e a 22.262.869 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2

Em meio ao aumento expressivo na média móvel de casos, deve-se levar em conta também que os registros das últimas semanas têm sido continuamente afetados por um ataque cibernético, ocorrido ainda em dezembro, aos sistemas do Ministério da Saúde, o que tem dificultado o acompanhamento real do avanço da pandemia.





Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 também estão entre os afetados, em diversos estados, pelo ataque à página do ministério. De toda forma, as informações foram ao menos parcialmente atualizadas em 13 estados.





O Brasil registrou 803.589 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quarta-feira. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 78.233 primeiras doses, 308.744 segundas doses. Além disso, foram registradas 417.590 doses de reforço.





As doses de reforço ficaram negativas, nesta quarta, com registro de -978. Isso ocorreu devido a uma revisão de aplicações de doses únicas no Ceará, que registrou -2.754 doses.





Ao todo, 161.168.191 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –138.583.756 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 143.195.464 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.





Assim, o país já tem 75,55% da população com a 1ª dose e 67,13% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 99,43% e 88,34%.





Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.





A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.