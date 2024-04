Terminais de transporte coletivo em Londrina passam a oferecer Wi-Fi para passageiros

A partir desta quarta-feira (24), todos os terminais de integração passaram a disponibilizar o serviço de internet por Wi-Fi aos passageiros do transporte coletivo em Londrina.





O lançamento da novidade ocorreu no Terminal Central, e contou com a presença do diretor-presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez, além de representantes das concessionárias TCGL e Londrisul.

Segundo a companhia, responsável por gerenciar o transporte público no município, a tecnologia implantada permitirá acesso à internet em alta velocidade a partir de smartphones, tablets, notebooks e outros dispositivos móveis, garantindo navegação estável a todos os clientes e assegurando uma experiência de deslocamento 100% conectada.





O diretor-presidente Marcelo Cortez destacou que a inauguração do serviço é mais um dos benefícios previstos na concessão do transporte coletivo.

“O contrato tem essa característica de modernidade tecnológica e, após um período de muita dificuldade que foi a pandemia, estamos entregando para a população londrinense esta solução avançada, que garante conectividade para todas as pessoas que utilizam os terminais”.





Cortez explicou que, utilizando tecnologia de ponta, cada espaço de integração do transporte passa a dispor agora de link dedicado de internet de alta performance, por meio de fibra ótica, proporcionando uma navegação de qualidade que, sem dúvida, vem para promover a inclusão digital, democratizar o acesso à rede mundial de computadores e tornar as viagens mais atrativas.

“É importante lembrar que a internet liberada nos terminais se soma ao Wi-Fi já disponibilizado para os usuários em todos os ônibus da frota. É mais um diferencial positivo, uma conquista do município de Londrina”, enfatizou Wilson de Jesus, diretor de Transportes da CMTU.





CONECTIVIDADE

A internet por Wi-Fi estará liberada para uso nos terminais durante todos os dias da semana, beneficiando diretamente cerca de 44 mil pessoas. Para desfrutar do serviço, os passageiros devem seguir os seguintes passos.





1. Selecione a rede: no dispositivo móvel, acesse as configurações de Wi-Fi e escolha a rede ‘WiFi-Free Terminal’;

2. Aguarde o redirecionamento: uma vez conectado, o navegador será aberto automaticamente;

3. Tela de login: espere até que a tela de login seja carregada completamente;

4. Insira o número de celular: digite seu número de telefone no campo indicado para receber um código via SMS;





5. Digite o código de acesso: insira o código recebido por SMS no campo correspondente para iniciar a navegação.

INTEGRAÇÃO





O sistema de transporte público coletivo em Londrina conta com oito terminais: Central; Vivi Xavier; Ouro Verde; Milton Gavetti; Oeste; Acapulco; Irerê e Estação Catuaí.





Os espaços funcionam de domingo a domingo, das 5h à meia-noite e meia, e registram em média a inserção de aproximadamente 89 mil bilhetes por dia. A frota é composta de 353 ônibus, distribuídos em 132 linhas.





A disponibilização de internet Wi-Fi nos locais de integração é outra iniciativa de inovação que visa tornar mais atrativo o transporte público na cidade.





Nos últimos anos, a Prefeitura investiu também na reconstrução e ampliação dos terminais Vivi Xavier, Milton Gavetti, Outro Verde e Acapulco, este preste a ser reinaugurado. Buscando oferecer mais conforto, eficiência e segurança nos deslocamentos, apostou ainda no lançamento de medidas voltadas à implementação do sistema de transporte coletivo Bus with High Level of Service (BHLS, conhecido como Superbus).





O conjunto de intervenções, financiadas com recursos federais e contrapartida do Município, abarcou a reestruturação completa das avenidas Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill e Rio Branco, onde uma trincheira no cruzamento com a Leste-Oeste segue em construção. Todas as melhorias seguem projeto arquitetônico elaborado pelo Instituto de Pesquisa e IPPUL (Planejamento Urbano de Londrina), com participação da CMTU.