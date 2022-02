Antidepressivo registra crescimento acima da média no mercado de genéricos

O balanço de 2021 da indústria de medicamentos genéricos, que apresentou um crescimento de quase 6% em volume com cerca de 1,8 bilhão de unidades vendidas, teve um destaque no mercado de antidepressivos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A categoria registrou crescimento de 13% na comparação com 2020, segundo relatório da PróGenércicos (associação das indústrias de medicamentos genéricos e biossimilares), com base em dados do IQVIA, consultoria que monitora o varejo farmacêutico no país.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O resultado vem na esteira do alerta sobre as questões de saúde mental na pandemia. Estudo da USP divulgado neste mês com 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da Covid-19 observou uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos, em avaliações conduzidas no Hospital das Clínicas entre seis e nove meses após a alta hospitalar.





Outro produto que chamou a atenção na indústria de genéricos, no segmento dos remédios para doenças crônicas, foi o medicamento para controle do colesterol, que avançou 8%, acima do desempenho da categoria no mercado farmacêutico total (4,86%), segundo a PróGenéricos.