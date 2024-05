No Paraná, todos os municípios já aplicam vacina contra gripe para maiores de 6 meses

Os 399 municípios do Paraná já estão vacinando toda a população a partir de seis meses de idade contra a gripe. A liberação do Ministério da Saúde aconteceu no dia 2 de maio. Desde então a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) vem reforçando e orientando as prefeitura para incentivar e promover ações para o aumento na adesão das pessoas à 26ª Campanha Nacional contra a Influenza. As doses estão disponíveis nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, que abrangem todo o território paranaense.





A Sesa orienta os municípios a criarem suas próprias estratégias, desde a realização do Dia D de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação nas escolas, vacinação para além das unidades de saúde, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas, entre outros. A mobilização é para aumentar os índices da cobertura vacinal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





“A campanha nacional encerra neste mês, por isso quanto mais pessoas vacinarmos, mais preparados estaremos, o que reflete diretamente nos serviços de saúde. A vacinação é a principal estratégia para evitar sobrecarga nos atendimentos em hospitais e Unidades Básicas de Saúde. Precisamos garantir essa proteção”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.