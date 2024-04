Anvisa autoriza registro de vacina que previne bronquiolite em bebês

Secretaria da Mulher abre inscrições para Curso de Doces Finos em Londrina

O curso de Doces Finos está com inscrições abertas para mulheres com mais de 18 anos residentes de Londrina e distritos. A atividade gratuita será nesta terça-feira (2) e quarta-feira (3), às 13h30, na sede do Instiemerc.