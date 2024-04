Secretaria da Mulher abre inscrições para Curso de Doces Finos em Londrina

O curso de Doces Finos está com inscrições abertas para mulheres com mais de 18 anos residentes de Londrina e distritos. A atividade gratuita será nesta terça-feira (2) e quarta-feira (3), às 13h30, na sede do Instiemerc (Instituto de Desenvolvimento Social e de Formação e Qualificação Profissional) de Londrina e Região, localizado na Rua Alagoas,193, Centro.





A ação será ministrada pela gastróloga e confeiteira Victoria Picoli Gregolin. Direcionado para mulheres que empreendem na área, o curso terá como objetivo dar uma base para as mulheres nesse ramo, com receitas e técnicas básicas que possam ser usadas para diversas preparações.

Segundo Gregolin, foram selecionados quatro tipos de doces, que possuem grande variedade de técnicas e variações. “Em aulas, conversamos bastante sobre como aplicar as técnicas no dia a dia, de forma prática, para aumentar a produção delas. Acredito que elas sairão do curso bem preparadas para aplicar tudo o que aprenderam e conseguirão transformar o produto em renda”, disse.





Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas através do WhatsApp (43) 99945-0056. Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), Lisnéia Rampazzo, a ação integra o Programa de Capacitação na área de alimentos da secretaria.







“Neste programa, elas aprendem técnicas gastronômicas e a controlar a qualidade dos produtos, além de reconhecer os diferentes tipos de alimentos. O Curso de Doces Finos é uma escolha perfeita para quem deseja elevar o nível de conhecimento”, ressaltou





O curso será ofertado pela SMPM (Secretaria Municipal de Política para as Mulheres) em parceria com o Instiemerc Londrina e o Siemerc (Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios em Mercados, Minimercado, Supermercados e Hipermercados de Londrina).