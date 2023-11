Cientistas descobrem buraco negro que regressa ao Big Bang

O buraco negro mais distante já observado em raios-X foi descoberto e está localizado a 13,2 bilhões de anos-luz da Terra. E remonta a somente 470 milhões de anos depois doo Big Bang, um período em que o universo tinha só 3% da idade atual.





O que o torna ainda mais único é o fato de estar em uma fase inicial de crescimento nunca antes observada, o que pode revelar como alguns dos primeiros buracos negros supermassivos se formaram.

O perfil foi publicado na revista Nature Astronomy, graças aos dados coletados pelo Observatório de Raios-X Chandra da Nasa e pelo telescópio Espacial James Webb de agências espaciais dos Estados Unidos, Europa e Canadá.





"A gente precisava do Webb para encontrar essa galáxia extraordinariamente distante e do Chandra para encontrar seu buraco negro supermassivo", pontua Akos Bogdan do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian.





A equipe dele identificou o buraco negro em uma galáxia chamada UHZ1 na direção do aglomerado de galáxias Abell 2744, localizado a 3,5 bilhões de anos-luz da Terra.





Entretanto, os dados do Webb revelaram que a galáxia está muito mais distante do que o aglomerado, pois está a 13,2 bilhões de anos-luz.